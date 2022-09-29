Владимир Путин: призыву подлежат прежде всего отслужившие в ВС и имеющие опыт

Президент России Владимир Путин подтвердил, что призыву по мобилизации подлежат только граждане в запасе, прежде всего кто имеет востребованные специальности и опыт.

— Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, — приводит RT слова президента.



Путин отметил, что призванные на военную службу обязательно должны проходить дополнительную военную подготовку.

Фото: realnoevremya.ru

Граждане, которым положена бронь, могут получить удостоверение об отсрочке от призыва. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются.

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Маргарита Головатенко