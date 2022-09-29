Владимир Путин: призыву подлежат прежде всего отслужившие в ВС и имеющие опыт
Президент России Владимир Путин подтвердил, что призыву по мобилизации подлежат только граждане в запасе, прежде всего кто имеет востребованные специальности и опыт.
— Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, — приводит RT слова президента.
Путин отметил, что призванные на военную службу обязательно должны проходить дополнительную военную подготовку.
Граждане, которым положена бронь, могут получить удостоверение об отсрочке от призыва. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются.
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