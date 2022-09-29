Захарова отметила, что инциденты с «Северными потоками» произошли в полностью контролируемых США водах

Чрезвычайные ситуации на «Северных потоках» произошли в особой экономической зоне (ОЭЗ) Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими службами. Это отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— По поводу того, где это произошло. <...> Активно муссировалась история о том, что это якобы нейтральные воды и так далее. Это особая экономическая зона Дании и Швеции <...> это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами <...> которые полностью контролируют там обстановку, — заявила она.

Разъяснения пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о значении слов президента США Джо Байдена Захарова охарактеризовала как «вызывающие жалость».

— Я вчера вечером слышала и читала попытки объясниться пресс-секретаря Белого дома, которые, кроме жалости, уже не вызывают ничего, уже даже не смех — глубокое сочувствие и жалость, — высказалась представитель МИД России.

Фото: nord-stream2.com

7 февраля в своем выступлении Джо Байден заявил, что с «Северным потоком» «будет покончено, если Россия вторгнется на Украину». В этот же день американская администрация отрицала угрозы президента. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в своей речи Байден имел в виду совместную работу администрации президента с Германией над заморозкой реализации проекта «Северный поток — 2».

Сегодня в Швеции береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две — в датской экономической зоне.



Утечки газа из «Северного потока» могут стать новой катастрофой для климата — 700-метровая лужа бурлящей воды в Балтийском море, образовавшаяся в результате разрыва газопровода, очень волнует экологов. Это самая большая из трех крупных утечек газа из трубопроводов, соединяющих Россию с Европой. По оценкам Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 тысяч метрических тонн метана — одного из самых мощных парниковых газов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева