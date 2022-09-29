Прокуратура Татарстана покупает жилье для сотрудников

Прокурорская «трешка» в районе «Меги»

Прокуратура Татарстана объявила тендер на покупку трехкомнатной квартиры в Советском районе Казани, в домах по улицам А. Камалеева, Г. Кариева или Тулпар. Начальная цена закупки — более 11,6 млн рублей. Жилье приобретается для нужд республиканской прокуратуры, и после заключения госконтракта квартира будет отнесена к специализированному жилищному фонду России.

В требованиях к предмету закупки указано, что дом должен быть сдан в эксплуатацию не ранее 2019 года, а площадь квартиры быть не менее 95,5 м2, высота потолков — не меньше 2,5 метра. Помимо этого, среди характеристик жилья — площадь кухни не менее 16 м2, наличие балкона, рассматриваемые варианты — все, кроме первого и последнего этажей.

Фото: прокуратура РТ

Для кого приобретают квартиру, в прокуратуре Татарстана пока не ответили, но предоставление жилья сотрудникам — обычная практика ведомства, поскольку это одна из социальных льгот для представителей службы. Служебные жилые помещения предоставляются прокурорским работникам, признанным не имеющими жилых помещений по месту службы.



Кто еще покупал квартиры для сотрудников

Согласно данным с сайта госзакупок, с 2014 года прокуратура РТ закупила почти два десятка квартир, причем не только в столице, но и в других городах и районах республики. В этом году еще одну «трешку» прокуроры приобрели в Казани на ул. С. Хакима за 8,9 млн рублей, а в 2021-м — купили частный дом за 6,4 млн в селе Черемшан.

На служебное жилье может рассчитывать любой прокурор, признанный нуждающимся по месту службы, вне зависимости от того, есть или нет у него или супруга (супруги) собственное жилье, при этом срок службы в прокуратуре должен быть не меньше 10 лет.

Помимо этого, жильем обеспечивают и за счет единовременной соцвыплаты из федерального бюджета на приобретение помещения или же по решению генпрокурора России. Приказ Генпрокуратуры России «О порядке обеспечения прокуроров жилыми помещениями» был подписан генеральным прокурором Юрием Чайкой в октябре 2018 года.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

По утвержденным федеральным законом нормам, на одного человека положены 33 кв. метра, 42 кв. метра — на семью из двух человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Ведомственное жилье активно приобретают своим сотрудникам и другие службы. Так, в прошлом году УФСИН по РТ объявляло тендеры на покупку трех квартир в Бугульме, семи квартир в Зеленодольском районе, четырех квартир в Менделеевском и 29 квартир в Казани (в столице РТ — на общую сумму свыше 79 млн рублей). Годом ранее МВД по РТ обеспечивало своих работников жильем в Нижнекамском, Зеленодольском районах, а также в Казани и Елабуге.

Ангелина Панченко