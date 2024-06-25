В Казани к 2029 году планируют повысить посещаемость мероприятий в ДШИ в 1,6 раза

Фото: Роман Хасаев

На программу развития культуры в Казани до 2029 года выделят 11,9 млрд рублей. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Гузель Сагитову.

Согласно постановлению задачами программы является: обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, создание условий для реализации творческого потенциала горожан и цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры. Программа начнет свою реализацию с 2025 года.

В рамках реализации постановления программа будет разделена на следующие направления:

«Развитие музейного дела»;

«Развитие библиотечного дела»;

«Развитие культурно-досуговых учреждений и концертных организаций»;

«Развитие системы учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств».

«Другие вопросы в области культуры».

Ожидается, что к 2029 году в результате реализации программы увеличится количество посещений музеев, библиотек и культурных мероприятий по сравнению с 2024 годом. Также планируется поддержать не менее 8 творческих инициатив и проектов. Кроме того, в планах повысить посещаемость культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств в 1,6 раза.

Напомним, что за минувший год Татарстан потратил на нацпроект «Культура» более 1,5 млрд рублей. Текущий год, по плану, станет последним в реализации этого проекта.

Разиль Самигуллин