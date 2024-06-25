В Казани стартовал процесс над экс-налоговиком — взятки на 21 млн рублей он не признает

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани началось рассмотрение уголовного дела экс-начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции №14 ФНС Ильнура Гилазиева. Ему инкриминируют взятки на общую сумму свыше 21 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».



Всего в деле фигурируют 19 взяток, в том числе пять — в особо крупном размере. Ни одно из преступлений подсудимый не признает.

На заседании планируется продлить меру пресечения в виде ареста и начать оглашение объемного обвинения.



Напомним, больше года назад сотрудники ФСБ задержали Гилазиева в аэропорту Казани — по возвращении с отдыха за границей. После чего по решению суда водворили в СИЗО. На старте уголовного преследования ему вменяли взятку на 5,2 млн рублей и злоупотребление должностными полномочиями в 2021—2022 годах. За время следствия от претензий в злоупотреблении силовики отказались, однако окончательное обвинение предъявили по 19 эпизодам взяток — в особо крупном, крупном и значительном размерах.

Межрайонная инспекция №14 ФНС обслуживает налогоплательщиков Вахитовского района Казани. На посту главного налогового инспектора в отделе камеральных проверок этой инспекции Гилазиев отработал 12 лет. Последние пять лет попали в уголовное дело.

По версии следствия, с июля 2018 года по январь 2023 года обвиняемый налоговик получил от некоей бизнес-леди, контролирующей деятельность ряда организаций, взятки на сумму свыше 21 млн рублей — за непринятие мер по выявленным налоговым нарушениям в деятельности подконтрольных фирм и их покровительство.

Именно в такой редакции прокуратура Татарстана утвердила обвинение.

Отметим, и на старте расследования Гилазиев отрицал вину. Источники «Реального времени» отмечали — показания против него дала некая бизнес-леди, которая сама попала под прицел спецслужб — якобы возникли вопросы насчет законности возмещения части уплаченных налогов рядом торговых фирм, после чего дама пошла на сотрудничество с силовиками и поведала о коррупционной сделке...

По делу наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 2 млн рублей.