Госдума приняла в I чтении проект о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров
Госдума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает ТАСС.
Об индексации пенсий работающих пенсионеров в начале июня заявил президент России Владимир Путин. В рамках выступления на ПМЭФ глава государства отметил, что поручил рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров в весеннюю сессию Госдумы.
Также в начале июня заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что на индексацию пенсий работающих пенсионеров потребуется минимум 100 млрд рублей.
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