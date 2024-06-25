Госдума приняла в I чтении проект о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает ТАСС.

Об индексации пенсий работающих пенсионеров в начале июня заявил президент России Владимир Путин. В рамках выступления на ПМЭФ глава государства отметил, что поручил рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров в весеннюю сессию Госдумы.

Также в начале июня заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что на индексацию пенсий работающих пенсионеров потребуется минимум 100 млрд рублей.

Разиль Самигуллин