На границе с Казахстаном развернут временный пункт мобилизации

На территории Астраханской области развернут временный пункт частичной мобилизации на контрольно-пропускном пункте «Караузек» на российско-казахстанской границе. Об этом сообщается на сайте органов власти региона.

— Сейчас там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда — масса мужчин призывного возраста, — говорится в сообщении.

Фото: astrobl.ru

В пункте пропуска уже начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном развернут временный пункт мобилизации, там будут выдавать повестки.

На этой неделе в Северной Осетии на участке российско-грузинской границы развернули мобилизационный пункт военкомата. Там организовали мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти, которые вручают повестки всем, кто подлежит призыву, вне зависимости от того, в каком регионе они были поставлены на воинский учет.

Россияне после объявления о частичной мобилизации начали уезжать из страны. Во вторник на КПП «Верхний Ларс» скопилось 3,5 тысячи автомобилей. И.о. руководителя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщал, что с 21 сентября в страну въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Отдельно глава МВД республики Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан выдаст России уклоняющихся от мобилизации в случае, если их объявят в международный розыск.



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Татьяна Леухина