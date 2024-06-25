Президент ЮАР Сирил Рамапоса посетит саммит БРИКС в Казани с большой делегацией
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса приедет на саммит БРИКС, который пройдет в Казани, в составе большой делегации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла республики в России Мзувукиле Джефф Макетука.
По словам дипломата, Сирил Рамапоса не пропустил ни одной подобной встречи объединения и эта встреча будет иметь для ЮАР большое значение.
Сирил Рамапоса был переизбран главой Южно-Африканской республики в начале июня. Тогда Владимир Путин поздравил лидера республики с назначением. Он набрал 283 голоса.
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