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Президент ЮАР Сирил Рамапоса посетит саммит БРИКС в Казани с большой делегацией

13:19, 25.06.2024

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса приедет на саммит БРИКС, который пройдет в Казани, в составе большой делегации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла республики в России Мзувукиле Джефф Макетука.

По словам дипломата, Сирил Рамапоса не пропустил ни одной подобной встречи объединения и эта встреча будет иметь для ЮАР большое значение.

Сирил Рамапоса был переизбран главой Южно-Африканской республики в начале июня. Тогда Владимир Путин поздравил лидера республики с назначением. Он набрал 283 голоса.

Разиль Самигуллин

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