В Кировском районе Казани в ряде зданий на время перекроют воду
В части Кировского района Казани с 9.00 2 июля до 9.00 3 июля будет прекращена подача воды.
Отключение связано с проведением работ по переврезке переложенного водопровода протяженностью 200 метров по улице Маршрутной к централизованным сетям водоснабжения, сообщило МУП «Водоканал».
Отключение затронет 54 многоквартирных дома, одну больницу, четыре детсада, 13 административных зданий, две гостиницы и 13 частных домов.
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