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В Кировском районе Казани в ряде зданий на время перекроют воду

16:51, 25.06.2024
В Кировском районе Казани в ряде зданий на время перекроют воду
Фото: Реальное время

В части Кировского района Казани с 9.00 2 июля до 9.00 3 июля будет прекращена подача воды.

Отключение связано с проведением работ по переврезке переложенного водопровода протяженностью 200 метров по улице Маршрутной к централизованным сетям водоснабжения, сообщило МУП «Водоканал».

Отключение затронет 54 многоквартирных дома, одну больницу, четыре детсада, 13 административных зданий, две гостиницы и 13 частных домов.

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