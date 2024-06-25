В Татарстане перед судом предстанут четверо жителей Менделеевска, обвиняемых в мошенничестве
Следственный комитет России по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Менделеевска.
Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, зимой 2023 года один из обвиняемых предложил своей матери и знакомому совершить хищение госпомощи, которая выделяется гражданам на основании социального контракта. После этого женщина подготовила подложные документы, из которых следовало, что с их знакомым заключен контракт на организацию работ по строительству теплиц.
— На основании поддельных документов мужчине были выделены денежные средства в размере 350 тысяч рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению. После этого злоумышленник отчитался о выполнении условий контракта с помощью поддельных документов. Также они обвиняются в составлении фиктивного бизнес-плана, средства которого также были похищены ими, — передает пресс-служба СУ СК по Татарстану.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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