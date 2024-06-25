Казанский ЖК Savin Premier от ГК «Садовое кольцо» победил сразу в трех номинациях федеральной премии URBAN

Фото: предоставлено ООО "Пронто"

Казанский Savin Premier от ГК «Садовое кольцо» стал единственным ЖК, одержавшим победу сразу в трех номинациях 16-й Федеральной премии URBAN. 20 июня были объявлены итоги многомесячного конкурсного отбора самых сильных компаний и проектов на рынке недвижимости. ЖК Savin Premier — завершающий этап квартала Savin City от ГК «Садовое кольцо» в столице Татарстана — стал единственным жилым комплексом, которому удалось собрать требл. Независимое жюри присудило ему золото сразу в трех номинациях: «Премьера года», «Лучшее лобби» и «Лучшее учебное пространство».

Дизайн холлов Savin Premier разработало международное бюро Oleg Klodt Architecture & Design, которое знаменито своими проектами общественных пространств в премиум-сегменте.

Вдохновляющая архитектура и статусность локации с великолепной панорамой набережной реки определили эстетику интерьеров входных групп комплекса. По словам дизайнера Олега Клодта, элитный жилой комплекс предполагает приватность, поэтому, приступая к проекту, создатели ориентировались на элегантную эстетику самых дорогих отелей, где все детали подчеркивают стиль и хороший вкус.

— Для нас важно было сделать эталонный дом с таким высоким уровнем сервиса, который задаст новые стандарты качества элитной недвижимости Казани. Мы вложили в этот проект душу, знания и опыт знаменитых архитекторов, чтобы Savin Premier стал одним из самых впечатляющих и желанных комплексов в городе, — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Высота потолков в гранд-лобби достигает 7 метров. Пространство холлов организовано по принципу клубной зоны с возможностью трансформации: там может располагаться библиотека с камином, VIP-переговорная или бьюти-коворкинг. Основная задача такого роскошного лобби — обеспечить впечатляющее прибытие. Открывая двери дома, резиденты должны испытать ни с чем не сравнимые эмоции, окунуться в атмосферу респектабельности и люкса. Им будет доступен также круглосуточный консьерж-сервис и персональное мобильное приложение с функцией room-сервис.

— Savin Premier — яркая звезда среди проектов своего класса в Казани. В арсенале комплекса уже накопилась целая россыпь престижных наград и побед в профессиональных конкурсах. Признание коллег и экспертов подтверждает высокий статус и выдающееся качество нашего премиального ЖК, — отметил Илья Колунов.

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