В Кремле завтра подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России

Фото: днронлайн.рф

В Кремле завтра в 15.00 подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Завтра в Георгиевском зале в 15.00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина, — передает РБК заявление представителя Кремля.

Фото: kremlin.ru

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По его итогам, за проголосовали 98,42% избирателей. Аналогичные референдумы прошли также в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Вчера глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта.



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Татьяна Леухина