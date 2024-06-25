С начала года в ПФО заметно вырос спрос на страхование загородной недвижимости

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С начала 2024 года в России наблюдается рост спроса на страхование загородной недвижимости. Так, в отдельных регионах страны интерес к этой услуге увеличился на 31%, пишет «Газета.ру».



Особенно заметный рост зафиксирован в Приволжском федеральном округе — здесь за первые пять месяцев 2024 года спрос на страховку вырос на 31%, а также в Сибири и Центральном Черноземье, где динамика составила 26—27%.

Специалисты связывают это с последствиями обильных паводков, которые с апреля затронули Оренбургскую, Курганскую, Тюменскую, Томскую и Самарскую области, Алтайский край и Бурятию. В этих регионах тысячи домов получили повреждения, а их владельцы потеряли имущество. Кроме того, развивается высокая пожароопасность в Якутии, Хабаровском крае, Бурятии и других регионах, что тоже может привести к повреждениям имущества.

По данным исследования, крупные убытки в загородной недвижимости связаны с пожарами и затоплениями. Например, крупная выплата по загородной недвижимости компании по риску пожаров в 2023 году превысила 40 млн рублей.

Напомним, в 2023 году Татарстан попал в рейтинг регионов России, где владельцы недвижимости чаще всего обращались за выплатами по страховке.

