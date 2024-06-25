Правительство утвердило порядок передачи государственного и муниципального имущества резидентам ТОР

Фото: Дарья Пинегина

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о передаче резидентам территорий опережающего развития (ТОР) госимущества в аренду или собственность. Они будут отдаваться без торгов и будут использованы для реализации инвестиционных проектов.

В постановлении говорится о технике и оборудовании, которыми оснащены предприятия, находящиеся в границах ТОР. В настоящее время имущество этих территорий принадлежит государству. Но теперь они могут быть переданы компаниям ТОР, после чего предоставлены им аренду. Позже после осуществления инвестиционных проектов территории могут быть выкуплены.

Также в начале года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий передавать имущество в зданиях на территориях опережающего социально-экономического развития ее резидентам в упрощенном порядке.

Разиль Самигуллин