Итоги дня: ЛНР и ДНР скорее хотят в состав России, ужесточение выдачи ипотеки, прощание с Елизаветой II
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 19 сентября:
- Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации. Как было отмечено, этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
- Следом стало известно, что обращение с просьбой проведения референдума о вхождении ДНР в состав России немедленно направят главе республики Денису Пушилину.
- Минфин России предложил продлить до 31 марта 2023 года срок действия кредитных каникул, которые были введены еще в 2020 году: «Продление срока действия механизма «кредитных каникул» позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов».
- Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживание российских карт «Мир». Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России.
- Сегодня Великобритания прощалась с королевой Елизаветой II, которая правила страной рекордные 70 лет и 7 месяцев. Публичное прощание завершилось утром, а вечером гроб с ней опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. После этого король Карл III с семьей отправились на частную службу, которая пройдет в закрытом режиме в присутствии лишь представителей правящей династии.
- Мэром Нижнекамска единогласно избран Рамиль Муллин. За его кандидатуру проголосовали на 31-й сессии городского совета, депутатом которого он стал в этом месяце. Также Муллин занял пост главы Нижнекамского муниципального района.
- Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов при низком первоначальном взносе на первичном рынке жилья. С 1 декабря устанавливается надбавка к коэффициенту риска, если взнос не превышает 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика.
- Повестку на допрос в ближашее время получит исполняющий обязанности министра по делам ГО и ЧС Татарстана Тахир Каримуллин. К нему есть вопросы как к свидетелю и представителю потерпевшего МЧС республики по делу замминистра Олега Степущенко. Об этом стало известно сегодня на старте процесса в Советском райсуде Казани. За 2 часа работы прокуроры успели огласить лишь два эпизода тяжких обвинений в адрес офицера. Упрекнули в получении «взаимной» услуги от фирмы-поставщика, где получил работу сын Степущенко, а также в афере и злоупотреблении полномочиями с дезорганизацией работы МЧС в 122 опасных зонах Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».
- Мэр Казани Ильсур Метшин попросил вернуть городу налоги, которые здесь собираются. Причина — изношенные сети местного МУП «Водоканал», которые регулярно становятся причиной аварий, и нехватка средств на их ремонт: «На прошлой неделе, к сожалению, еще одна авария произошла на третьем коллекторе на ул. Чистопольской. Инвестпрограмма «Водоканала» при этом исчерпана, больше взять неоткуда. Хорошо, что проходят аварии без жертв. Но наши сети изношены хуже ржавого дуршлага. Нужна федеральная программа по замене сетей! Мы очень сильно отстаем. Казалось бы, знаем проблему. Но одного нашего знания и желания мало! Только на северный коллектор нужны 6 млрд рублей. Где взять эти деньги? Хотя Казань собирает по 175 млрд рублей налогов. Просим вернуть нам эти средств на программы по ремонту сетей».
- Президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов нового главы Академии наук: «Это вынужденное решение. Я не призываю поддерживающих меня коллег отдавать свои голоса кому-либо из других претендентов. Я призываю всех вас принять решение в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями».
- В первом полугодии 2022 года средняя стоимость полисов ОСАГО для легковых автомобилей граждан в Приволжском федеральном круге отставала от верхней границы тарифного коридора на 30—50%, подсчитали аналитики «ОСАГО: общественная экспертиза». Так, в Татарстане разрыв между средней премией (6 477 рублей) и верхней границей тарифного коридора — 10 764 рубля — составил 40%.
- С начала года Дирекция парков и скверов Казани заработала около 80,3 млн рублей. Из них 46,8 миллиона — доходы от аренды залов регистрации и посещения смотровой площадки Центра семьи «Казан». О том, много это или мало, — в подсчетах «Реального времени».
- Санитарный вертолет «Ансат», сделанный на Казанском вертолетном заводе, и автомобиль скорой помощи передала российская делегация экстренным службам Зимбабве. Торжественная церемония прошла в ходе празднования 80-летия президента государства Эммерсона Мнангагвы.
- Более чем на половине трассы М-12 (434 км из 811 км) строители выполнили устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона. По всей М-12 за летний сезон дорожники сделали 318 км.
- 42-й президент США Билл Клинтон заявил, что обсуждал с первым президентом России Борисом Ельциным перспективы членства РФ в НАТО: «Я предлагал России не только специальное партнерство, но и перспективы членства в НАТО в дальнейшем, исходя из того, что в будущем нашими крупнейшими проблемами в области безопасности станут неправительственные организации, авторитарные государства, возможность попадания химического, биологического или ядерного оружия в руки террористических групп».
- Рекордсмен по длительности полета в космосе, Герой Российской Федерации Валерий Поляков умер на 81-м году жизни. Всего на его счету два полета: в 1988 году его длительность составила 240 суток, во второй раз — 437.
- Масштабных мероприятий в казанском парке «Черное озеро» больше не будет, так как жители окружающих домов выразили свое недовольство, рассказала директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова: «Насыщенная программа этим летом была и в парке «Черное озеро», где завершились все ремонтные работы. В одном из восстановленных павильонов открылся ресторан «Сыроварня», а во втором работал «Летний дом» с кофейней, книжным и цветочным магазинами, прокатом и сувенирной лавкой. Вместе с тем высокая интенсивность мероприятий в парке вызвала недовольство жителей близлежащих домов. Поэтому в следующем году планируем проводить большие мероприятий в других парках. А в «Черном озере» сделать акцент на камерных мероприятиях, оставляя больше места для тихого и комфортного отдыха
- Вахитовский райсуд Казани отказал в освобождении из-под стражи бывших руководителей ТФБ и «Тимер Банка» Рамиля Насырова и Айрата Камалова. Под арестом их оставили до 27 января 2023 года. Напомним, банкиров обвиняют в растрате 935,9 млн рублей. За решеткой они находились 1 год и 7 месяцев. Последний раз арест был продлен в августе, когда материалы уголовного дела поступили в суд для рассмотрения по существу. Однако 6 сентября Верховный суд Татарстана отменил августовское решение по мере пресечения как незаконное и направил материалы в этой части на пересмотр.
- В Казани Дом купца Щетинкина выставили на торги за 122 млн рублей, что более чем в два раза выше кадастровой стоимости объекта культурного наследия и земли под ним. От самого памятника мало что осталось — стены фасада, так что инвестору, который приобретет руины на престижном участке улицы Баумана, придется дополнительно потратиться на реконструкцию ОКН почти на 100 млн рублей. Эти работы обязательны — дом включен в реестр охраны памятников регионального значения. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления трех человек угарным газом. Вчера в квартире одного из домов по улице Шамиля Усманова в Казани отравились угарным газом женщина 1985 года рождения, а также мальчик и девочка 2011 и 2016 годов рождения. Сейчас они госпитализированы.
- В Казани запустили сегодня каскад фонтанов на Булаке. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города. После завершения ремонта подпорной стены на Булаке уровень воды удалось поднять до нужного и запустить фонтаны. Отмечается, что до конца сезона осталось полтора месяца.
- Сегодня в бугульминском детском саду «Василек» произошел пожар. Огонь удалось потушить силами обслуживающего персонала еще до приезда пожарных. Прсонал (19 человек) также организовал и провел эвакуацию 71 ребенка в здание детских игровых комнат «Страна сказок», расположенное в 30 метрах от детского сада. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
Ключевые события 208-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Делегация США в Женеве, где проходило совещание государств—участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц, сообщил Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Уточняется, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой».
- Также Кириллов добавил , что Межведомственная комиссия из представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины в 2013 году пыталась свернуть проекты управления по снижению угрозы Минобороны США DTRA на Украине: «Однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось».
- В целом с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Дарья ПинегинаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым