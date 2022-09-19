«Угроза для 122 тысяч человек»: Олегу Степущенко вменяют «трудоустройство» сына и аферу в МЧС

В казанском суде ждут на допрос и.о. главы МЧС Татарстана по делу с ущербом за 40 млн рублей

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Повестку на допрос в ближайшее время получит исполняющий обязанности министра по делам ГО и ЧС Татарстана Тахир Каримуллин. К нему есть вопросы как к свидетелю и представителю потерпевшего МЧС республики по делу замминистра Олега Степущенко. Об этом стало известно сегодня на старте процесса в Советском райсуде Казани. За два часа работы прокуроры успели огласить лишь два эпизода тяжких обвинений в адрес офицера. Упрекнули в получении «взаимной» услуги от фирмы-поставщика, где получил работу сын Степущенко, а также в афере и злоупотреблении полномочиями с дезорганизацией работы МЧС в 127 опасных зонах Татарстана.

Прокуроры о дефектах КСЭОН и виртуальной работе сына подсудимого



Советский райсуд Казани первым среди казанских судов вернулся к масочному режиму. На входе в здание таких требований пока не предъявляют, однако на процессе по резонансному делу судья Алсу Шайхутдинова обязала присутствующих использовать средства индивидуальной защиты. Большая часть собравшихся в зале журналистов и ВИП-подсудимый Олег Степущенко оказались к этому не готовы. На первый раз удалять никого не стали — обеспечили масками за счет суда.

За два часа заседания гособвинители Юрий Иванов и Дмитрий Зайцев успели огласить лишь два эпизода объемного обвинения — пока лишь в отношении замглавы МЧС РТ Олега Степущенко. Речь в них шла о предполагаемых злоупотреблениях полномочиями, которые тесно связаны с остальными эпизодами дела в отношении замминистра и его знакомого бизнесмена Константина Кабальнова.

Эпизод 1. Злоупотребление полномочиями с ущербом для бюджета в 42,8 млн рублей и семилетней дезорганизацией работы министерства.

По версии следствия, с 2013 года Степущенко как замглавы МЧС РТ и замруководителя рабочей группы отвечал в Татарстане за организацию работ по проектированию, закупке, монтажу и финансированию на региональном уровне КСЭОН — комплексной системы экстренного оповещения населения о ЧП. А также за качественную приемку работ и контроль их оплаты.

За два часа заседания гособвинители Юрий Иванов и Дмитрий Зайцев огласили два эпизода обвинения

Однако теперь в СК, ФСБ и прокуратуре считают — руководитель злоупотребил своими полномочиями из корыстной и иной личной заинтересованности. А МЧС предъявило Степущенко в рамках уголовного дела иск на 42,8 млн рублей, выделенные по госконтрактам на создание КСЭОН. Если кратко — проектная документация для этой системы и рекомендации разработчика ООО «Паралакс» предусматривали создание проводных каналов связи между речевыми сиренными установками оповещения о ЧП и центральным пультом управления, а подсудимый, как считают следователи, хотел обойтись беспроводной связью.

«Чтобы создать видимость работы КСЭОН и отчитаться перед Кабмином республики и своим руководством о выполнении программы и скрыть недостатки в работе», — изложил версию обвинения в карьеризме фигуранта прокурор Юрий Иванов. Была, по его мнению, и иная цель — нарушение технической документации и выбор беспроводных средств связи позволил Степущенко привлечь к работе компанию «Спецлаб-Казань» и получить от этой компании «взаимную услугу» по трудоустройству своего сына.

По версии следствия, Степущенко-младший трудился с «Спецлабе» с сентября 2013 года по 29 января 2015-го. «При этом сын в 2013—2014 годах проходил службу по призыву в армии, но продолжал числиться сотрудником — ему считали трудовой стаж, продолжали отчисления в Пенсионный и страховой фонды», — отмечает гособвинитель.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Рылов сам факт трудоустройства сына Степущенко в фирму «Спецлаб-Казань» не отрицает

Забегая вперед, отметим, защита замминистра сам факт трудоустройства сына Степущенко не отрицает. «Да, два месяца до армии он у них поработал — айтишником, создавал сайт организации, на год ушел в армию и после армии еще около месяца работал. Зарплату ему во время службы никто не платил. А то, что не увольняли и отчисляли какие-то средства в фонд, — вопросы к организации», — пояснил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Дмитрий Рылов. С его слов, зарплата сына Степущенко в «Спецлабе» была невысокой — порядка 20 тысяч рублей.

Согласно обвинению, контракты на 200 с лишним сиренно-речевых установок от ООО «Паралакс» и «Спецлаб Казань» были заключены по измененному техзаданию, при этом «Паралаксу» пришлось заключать договор субподряда со второй фирмой в части беспроводных средств связи. А дальше замминистра предъявляют обман подрядчиков, руководства МЧС и муниципальных чиновников в части готовности установок к работе с дальнейшим перечислением по контрактам 42,8 млн рублей. Фактическая проверка системы не проводилась, такова версия следствия.

Все это, считают силовики, повлекло не только ущерб на указанную сумму (описанный в эпизоде мошенничества, который пока в суде не оглашался). Гособвинитель Юрий Иванов отметил — действиями обвиняемого причинены «тяжкие последствия в виде длительной (с 20 ноября 2013 года по 20 марта 2021 года) дезорганизации работы МЧС Татарстана», поскольку невозможность круглосуточного, в режиме постоянной готовности, функционирования системы оповещения «создала угрозу для не менее 122 тысяч человек — жителей 127 татарстанских зон, подверженных опасностям пожаров и наводнений», а еще обернулась «срывом в государственной политике в сфере гражданской обороны».

Степущенко: «Серьезные, тяжкие статьи — мы с ними категорически не согласны»

По ходатайству обвинения Советский суд сегодня продлил ВИП-спасателю срок домашнего ареста еще на три месяца. Успевший за время следствия побывать и в СИЗО, Олег Степущенко против ходатайства не возражал: «Единственное прошу — разрешить звонить близким родственникам, им тяжело ходить». Однако домашний арест был сохранен на прежних условиях.

Свою позицию по существу дела заместитель министра ГО и ЧС Татарстана сегодня обозначил кратко: «Я все понимаю — серьезные, тяжкие статьи. Хотя мы с ними категорически не согласны. Будем доказывать это».

Директор казанского ООО «Системастрой», бывший сотрудник МВД Константин Кабальнов от общения с журналистами сегодня воздержался

Второй фигурант дела — директор казанского ООО «Системастрой», бывший сотрудник МВД Константин Кабальнов от общения с журналистами сегодня воздержался. Как и его защитник Елена Моршед: она лишь отметила — вину ее клиент частично признает. А между тем второй из оглашенных эпизодов предполагаемого злоупотребления Степущенко касается и Кабальнова.

Эпизод 2. Злоупотребление с ущербом на 1 млн рублей при подключении опасных объектов к базам «112».

По версии обвинения, в 2017—2018 годах в рамках совершенствования работы госслужбы «112» в Татарстане к ее базе подключали системы безопасности опасных промышленных объектов республики. Последние оплачивали услуги компании «Территория безопасности», а уже «Территория» в свою очередь отчисляла за подключение в ГБУ «112». При этом, как считают силовики, услуга подключения должна была обеспечиваться за государственный счет и силами сотрудников профильного министерства.

«Степущенко в помещении МЧС на Губкина, вопреки интересам службы, потребовал от директора «Территории безопасности» Катина подключать опасные объекты к единой диспетчерской дежурной службе, осознавая при этом, что привлекает «Территорию безопасности» к работам, выполнявшимся структурами МЧС, позволяя получить необоснованную имущественную выгоду для «112» без законных оснований», — отметил гособвинитель Дмитрий Зайцев.

Эпизод о подключении опасных объектов к службе «112» вменен Степущенко как злоупотребление полномочиями и помехи бизнесу

Далее в речи представителя прокуратуры Советского района прозвучала информация о том, что не позднее 19 апреля 2019 года Степущенко в своем служебном кабинете фактически навязал Катину необходимость оплаты работ ООО «Системастрой» (фирма Кабальнова, — прим. ред.) по тому же сопряжению опасных производственных объектов со службой «112», хотя работу выполнили сотрудники МЧС и дополнительная оплата не требовалась. Однако «Системастрой» получила 1 млн 289 тысяч рублей. Данный эпизод Степущенко вменен как злоупотребление полномочиями и незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, а Кабальнову — как мошенничество.

Следующее заседание по делу должно состояться через 2 месяца. На нем планируется завершить чтение текста обвинения и начать допрос потерпевших — руководства МЧС и «Территории безопасности».