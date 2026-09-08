Умер первый глава ЦБ России Георгий Матюхин

Руководителя регулятора не стало в возрасте 91 года

Банк России сообщил о смерти Георгия Матюхина, который с 25 декабря 1990 года возглавлял Центральный банк РСФСР и сыграл ключевую роль в формировании Банка России после упразднения Госбанка СССР в 1991 году. Ему было 91 год.

В заявлении регулятора говорится, что Матюхин был «деятельным и ответственным руководителем», его глубокие знания и опыт были востребованы в важные исторические моменты. Он руководил Центробанком до 1992 года, в сложный и переломный период.

Матюхин стал первым председателем Центрального банка РСФСР, созданного после принятия Декларации о государственном суверенитете России, и его задачей было формирование новой денежно-кредитной системы на фоне распада СССР. В 1991 году, после ликвидации Госбанка СССР, Матюхин руководил переходным этапом, на котором Банк России начал выполнять функции центрального эмиссионного и регуляторного органа.

Ранее Матюхин работал геологом, окончил МГИМО, служил в КГБ, а затем занялся наукой и защитил докторскую диссертацию по экономике. На посту главы Центробанка он создал двухуровневую банковскую систему и выступал против обесценивания сбережений граждан, предлагая повысить процентные ставки по вкладам. В 1992 году он был снят с должности и затем работал в частных банках.

После него пост председателя Банка России занял Виктор Геращенко, который скончался в мае 2025 года. Банк России выразил соболезнования родным и близким Георгия Матюхина.

Никита Егоров