Общественная палата ДНР направит Пушилину просьбу о референдуме о вхождении в состав РФ

Обращение с просьбой проведения референдума о вхождении ДНР в состав России немедленно направят главе республики Денису Пушилину. Об этом заявил председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.

— Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума, — приводит ТАСС его слова.

Сегодня Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России.

В начале сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил провести голосование о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России в День народного единства, 4 ноября.



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Татьяна Леухина