Власти РФ обсуждают целесообразность строительства ж/д через Алтай в Китай

Задача проекта — конкурировать с Транскаспийским международным транспортным маршрутом

Фото: Реальное время

В Правительстве России рассматривается возможность реализации проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая станет железнодорожным путем в Китай через 55-километровый участок, расположенный между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Источник, знакомый с процессом обсуждения, сообщил изданию «Коммерсантъ», что данный вопрос рассматривается в ответ на поручение президента от 27 июля о проработке нового Среднего транспортного коридора. Задача этого проекта — конкурировать с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ) и создать альтернативу южным морским маршрутам между Европой и Азией.

В настоящее время обсуждаются четыре варианта трассировки Трансалтайской железной дороги. Конечной точкой пути станет станция Авэйтань в Китае, а начальные пункты могут быть выбраны из Бийска (предлагаются два варианта), станции Таштагол Западно-Сибирской железной дороги или Абаза Красноярской железной дороги.

Тем не менее проект требует значительных инвестиций и пока не имеет точной оценки стоимости или сроков реализации. Аналитики с осторожностью подходят к оценке перспективного спроса на уголь, который должен оправдать триллионные вложения в транспортную инфраструктуру.

Никита Егоров