В детском саду Бугульмы из-за сварочных работ произошел пожар — никто не пострадал

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в бугульминском детском саду «Василек», расположенном по адресу: переулок Юности, д. 4, произошел пожар. Огонь удалось потушить силами обслуживающего персонала еще до приезда пожарных, сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

Уточняется, что сообщение о горении поступило в 13.22 мск. Силы и средства Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона среагировали по рангу пожара №2. По прибытии боевых расчетов 64 ПСЧ установлено, что происходило горение оконной рамы и подоконника на втором этаже на площади 4 кв. м.

Стоит отметить, что персонал (19 человек) также организовал и провел эвакуацию 71 ребенка в здание детских игровых комнат «Страна сказок», расположенное в 30 метрах от детского сада. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Бугульминская прокуратура организовала проверку по факту возгорания в детском саду «Василек», сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По его словам, на место происшествия выезжал городской прокурор Артем Кривоносов. Надзорное ведомство совместно со специалистами даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности и при выявлении нарушений примет меры реагирования.

В прокуратуре также подтвердили, что в момент происшествия в детском саду проводились сварочные работы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

На прошлой неделе в Казани эвакуировали детский сад №376 из-за замыкания в электрическом щитке, вызвавшего задымление в одной из групп.

Уточняется, что в саду сработало звуковое оповещение и сотрудники оперативно вывели детей на прогулочные участки. Экстренные службы прибыли своевременно.

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Максим Кокунин