В Казани запустили каскад фонтанов на Булаке

В Казани запустили сегодня каскад фонтанов на Булаке. Об этом сообщается в telegram-канале Комитета благоустройства города.

После завершения ремонта подпорной стены на Булаке уровень воды удалось поднять до нужного и запустить фонтаны. Отмечается, что до конца сезона осталось полтора месяца.



— Пусть вас не пугает, что сейчас работает чуть меньше чем 22 фонтана. С ними все в порядке, скоро все подключим, — говорится в сообщении.

30 августа в Казани завершился капитальный ремонт подпорной стены на Булаке на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан. Для движения автомобилей открыли все полосы проезжей части. Подпорная стена на казанском Булаке обрушилась в первой декаде апреля.



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Татьяна Леухина