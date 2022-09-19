В Татарстане средняя цена ОСАГО ниже верхней границы тарифного коридора на 40%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первом полугодии 2022 года средняя стоимость полисов ОСАГО для легковых автомобилей граждан в Приволжском федеральном круге отставала от верхней границы тарифного коридора на 30—50%, подсчитали аналитики «ОСАГО: общественная экспертиза». Так, в Татарстане разрыв между средней премией (6 477 рублей) и верхней границей тарифного коридора — 10 764 рубля — составил 40%.

Напомним, с 13 сентября изменился базовый тариф ОСАГО. Для большинства категорий автовладельцев он расширен на 26% вверх и вниз, что увеличило разрыв до 40—60%. По оценкам экспертов, регионы ПФО стали лидерами в России по отрыву средней стоимости ОСАГО от верхней границы тарифного коридора.



Лидерами среди регионов ПФО стали:

Пермский край (средняя цена полиса ОСАГО — 5 399 рублей, верхняя граница тарифного коридора — 10 764 рубля, разница в 50%);

Оренбургская область (средняя цена полиса ОСАГО — 4 889 рублей, верхняя граница тарифного коридора — 9 329 рублей, разница в 48%);

Саратовская область (средняя цена полиса ОСАГО — 4 647 рублей, верхняя граница тарифного коридора — 8 850 рублей, разница в 47%);

Удмуртия (средняя цена полиса ОСАГО — 4 925 рублей, верхняя граница тарифного коридора — 8 850 рублей, разница в 44%);



Башкортостан (средняя цена ОСАГО — 5 502 рублей, верхняя граница тарифного коридора — 9 807 рублей, разница в 44%);

Пензенская область (средняя цена ОСАГО — 4 576 рублей, верхняя граница тарифного коридора — 7 894 рубля, разница в 42%);

Кировская область (средняя цена ОСАГО — 4 678 рублей, верхняя граница тарифного коридора — 7 894 рубля, разница в 41%).

В Чувашии средняя цена ОСАГО составила 5 613 рублей, что на 40% отстает от верхней границы тарифного коридора в 9 329 рублей. Одинаковый разрыв по 39% есть в Марий Эл и Мордовии, где средняя стоимость полиса — 4 838 и 5 137 рублей соответственно, а верхняя граница тарифного коридора составляет 7 894 и 8 372 рубля. В Самарской области средняя цена ОСАГО — 5 624 рубля, что на 36% меньше верхней границы тарифного коридора (8 850 рублей).

Статистика наглядно показывает, что у страховых компаний была законная возможность повысить стоимость полисов для автовладельцев ПФО и ЮФО задолго до сентябрьского расширения границ тарифного коридора, однако этого не случилось. «Очевидно, что резкого роста цен для всех страхователей подряд не произойдет и теперь, что объясняется конкуренцией между компаниями за низкорисковых клиентов. Фактически, как бы тарифная сетка ни расширялась, у низкоаварийного автовладельца всегда будет возможность купить ОСАГО по доступной цене», — подчеркнул координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Напомним, коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Нововведения вступили в силу с 13 сентября.



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Луиза Игнатьева