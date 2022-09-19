С начала года Дирекция парков и скверов Казани заработала около 80,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Говоря об итогах летнего сезона в парках и скверах директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Айгуль Латыпова рассказала, что за прошедший сезон удалось привлечь во внебюджетный фонд около 80,3 миллиона рублей. Из них 46,8 миллиона — доходы от аренды залов регистрации и посещения смотровой площадки Центра семьи «Казан».

На улице Баумана Дирекция парков и скверов Казани протестировала «форматы», чтобы больше узнать об интересах ее посетителей. С 1 мая городскую барбекю-зону на набережной озера Кабан забронировали более 1000 раз. Это принесло около 800 тысяч рублей мэрии города.

2 миллиона рублей, полученных на парковке у экстрим-парка «Урам», собираются вложить в совершенствование сервиса. Еще 19 миллионов рублей собрали с 69 нестационарных торговых объектов.

Фото: kzn.ru (Айгуль Латыпова)

30 мероприятий прошло в рамках программы стратегии развития Казанки. Их посетили более 1 тысячи человек.



Напомним, Айгуль Латыпова возглавила Дирекцию парков и скверов Казани в июне 2022 года. На этом посту она сменила Роберта Гарипова, который в мае ушел на повышение — он занял должность куратора общественных проектов в департаменте президента Татарстана.



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Сергей Афанасьев