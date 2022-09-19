Дирекция парков и скверов Казани в 2022 году заработала около 80,3 млн рублей — это много или мало?

За январь — август 2022 года Дирекции парков и скверов Казани удалось привлечь во внебюджетный фонд около 80,3 миллиона рублей. Такую сумму озвучила ее директор Айгуль Латыпова.

Больше половины суммы — 46,8 миллиона рублей — удалось получить от аренды залов регистрации и посещения смотровой площадки Центра семьи «Казан». Магазин с сувенирной продукцией, работающий в «Чаше», принес Дирекции парков и скверов 4 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На втором месте как источник прибыли — средства от размещения нестационарных торговых объектов — 19 миллионов. Порядка 5 миллионов рублей получено благодаря партнерству и договорам на проведение совместных мероприятий.

Еще 2 миллиона принесла автостоянка у экстрим-парка «Урам». Эту сумму намерены направить на совершенствование сервиса — планируется закупить автоматические пункты оплаты парковки.

Наименьший вклад за первые восемь месяцев в заработанную Дирекцией парков и скверов Казани сумму внесла барбекю-зона на набережной озера Кабан — около 800 тысяч рублей. Ею жители и гости столицы Татарстана с 1 мая воспользовались более 1 тысячи раз.

80,3 миллиона рублей — это:

$1,337 миллиона , или €1,341 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. Два дохода Дирекции парков и скверов Казани за весь пандемийный 2020 год — 40 миллионов.

— 40 миллионов. Сумма, которую Дирекция парков и скверов Казани попросила у городских властей в 2018 году — выделенных ранее 23 млн рублей на содержание 15 парков не хватало.

— выделенных ранее 23 млн рублей на содержание 15 парков не хватало. По 61,8 рубля с каждого жителя Казани — согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, в столице Татарстана проживает 1,3 миллиона человек.



— согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, в столице Татарстана проживает 1,3 миллиона человек. 12 официальных годовых доходов мэра Казани Ильсура Метшина — за 2021-й он задекларировал 6,6 миллиона рублей.

— за 2021-й он задекларировал 6,6 миллиона рублей. Зарплата 1 515 казанцев — по данным на февраль этого года, средняя зарплата в городе оценивалась в 53 тысячи рублей в месяц.

— по данным на февраль этого года, средняя зарплата в городе оценивалась в 53 тысячи рублей в месяц. 925 среднемесячных зарплат Айгуль Латыповой на посту замдиректора Дирекции парков и скверов Казани — в 2020-м она составляла 86 796 рублей.

— в 2020-м она составляла 86 796 рублей. Возможность 127 раз заменить поврежденное этим летом покрытие стритбольной площадки в экстрим-парке «Урам» — работы оценили в 631 тысячу рублей.



— работы оценили в 631 тысячу рублей. 16 фестивалей народов Поволжья «Итиль» — в этом году Дирекция парков и скверов Казани потратила на него 4,98 миллиона рублей.



— в этом году Дирекция парков и скверов Казани потратила на него 4,98 миллиона рублей. В 4,5 раза меньше затрат на содержание парков, скверов и садов Казани — по подсчетам «Реального времени», в этом году на эти цели выделили 361,67 миллиона рублей.

— по подсчетам «Реального времени», в этом году на эти цели выделили 361,67 миллиона рублей. Чуть больше затрат на благоустройство одного парка «Черное озеро» — в 2020-м в него вложили 74,625 миллиона рублей.

— в 2020-м в него вложили 74,625 миллиона рублей. В 1,38 раза больше полугодового дохода от муниципальных парковок — за январь — июнь они принесли 58 миллионов рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина