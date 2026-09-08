В Татарстане направили 160,8 млн рублей на сохранение лесов

Лесовосстановительные работы провели на площади 2550 га

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В 2026 году в Татарстане направили 160,8 млн рублей на сохранение лесов. Деньги в рамках регионального проекта выделяли из госбюджета и распределили на проведение работ по лесовосстановлению, формирование запаса семян лесных растений, развитие объектов лесного семеноводства, закупку лесокультурной и лесопожарной техники. Об этом на брифинге сообщил глава Милесхоза Татарстана Равиль Кузюров.

— Всего в текущем году в Татарстане провели лесовосстановительные работы на землях лесного фонда на площади 2550 га, в том числе в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» на площади 1200 га. С учетом выполненных работ, значение первого целевого индикатора «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составило 104%, — сказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также в этом году в Татарстане создали защитные лесные насаждения на землях иных категорий на площади 1807 га, дополнили лесные культуры на площади 4234 га, осуществили агротехнической уход за лесными культурами — на 13,9 тыс. га, посев семян в базисных лесных питомниках — на 21 га.

— Таким образом, общая площадь лесовосстановления на землях всех категорий в Татарстане в этом году составила 4357 га, — резюмировал Кузюров.

Никита Егоров