Казанский медицинский вертолет «Ансат» передали для нужд экстренных служб Зимбабве

Санитарный вертолет «Ансат» и автомобиль скорой помощи передала российская делегация экстренным службам Зимбабве. Торжественная церемония прошла в ходе празднования 80-летия президента государства Эммерсона Мнангагва. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Ростеха.

Презентацию «Ансата» в Зимбабве провел главный врач Национальной службы санитарной авиации России Андрей Переведенцев. Он рассказал африканским коллегам о возможностях медицинского оборудования, отметив, что вертолет, по сути, является «летающей палатой реанимации».

В ответ президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва поблагодарил руководство России за помощь в поставке санитарной техники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поставленный «Ансат» — первый шаг в создании санавиации в Зимбабве. Для страны потребуется около 50 медицинских вертолетов. И весьма вероятно, что это будет масштабный проект сотрудничества России и Зимбабве, отмечается в сообщении Ростеха.

Российскую делегацию возглавил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. В нем принял участие глава Ростеха Сергей Чемезов.

В июне сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» оснастил «Ансат» оборудованием для пожаротушения, способным перевозить до тонны воды. Сертификационные летные испытания вертолета уже завершились.

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Луиза Игнатьева