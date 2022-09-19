В Казани с отравлением угарным газом госпитализировали женщину и двоих детей

Фото: Максим Платонов (архив)

Вечером 18 сентября в Казани женщину и двоих детей госпитализировали с отравлением угарным газом. Инцидент произошел в Московском районе города в доме №16 по Шамиля Усманова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пострадавшую женщину 1985 года рождения госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Девочку 2016 года и мальчика 2011 года рождения доставили в ДРКБ. Причины происшествия устанавливаются.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе отравление угарным газом стало причиной смерти мужчины и женщины в казанском поселке Мирный в частном доме по улице 1-й Березниковской, №16а. В 10.01 поступило сообщение об обнаружении двух погибших — женщины 1950 года рождения и мужчины 1947 года.

Работники аварийной бригады «Горгаза» установили, что отравление произошло из-за закрытого дымохода и работающего газового котла. Прокуратура Приволжского района Казани и Следственный комитет проводят проверку.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин