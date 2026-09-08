Five Green Bottles на Баумана возобновил работу
Надзорные органы зафиксировали, что недостатки полностью устранены
Бар Five Green Bottles, расположенный на улице Баумана, 9а, вновь открыт для посетителей после административного приостановления. Проверка, проведенная 4 сентября, подтвердила исправление всех выявленных ранее нарушений.
Надзорные органы зафиксировали, что недостатки полностью устранены. Сейчас заведение функционирует в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В Five Green Bottles отметили, что продолжат уделять приоритетное внимание выполнению установленных требований.
Напомним, причинами закрытия заведения стали отсутствие оборудования и цехов, нарушения санитарии, хранения и сроков годности, использование продукции без маркировки и документов, отсутствие дератизации, дезинсекции и медосмотров сотрудников.
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