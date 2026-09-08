Five Green Bottles на Баумана возобновил работу

Надзорные органы зафиксировали, что недостатки полностью устранены

Фото: Дмитрий Зайцев

Бар Five Green Bottles, расположенный на улице Баумана, 9а, вновь открыт для посетителей после административного приостановления. Проверка, проведенная 4 сентября, подтвердила исправление всех выявленных ранее нарушений.

Надзорные органы зафиксировали, что недостатки полностью устранены. Сейчас заведение функционирует в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В Five Green Bottles отметили, что продолжат уделять приоритетное внимание выполнению установленных требований.

Напомним, причинами закрытия заведения стали отсутствие оборудования и цехов, нарушения санитарии, хранения и сроков годности, использование продукции без маркировки и документов, отсутствие дератизации, дезинсекции и медосмотров сотрудников.

Алсу Сабирзанова