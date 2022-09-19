В Казани возбудили уголовное дело по факту отравления женщины и детей угарным газом

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления трех человек угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Вчера в квартире одного из домов по улице Шамиля Усманова в Казани отравились угарным газом женщина 1985 года рождения, а также мальчик и девочка 2011 и 2016 годов рождения. Сейчас они госпитализированы.

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Фото: sledcom.ru

По предварительной версии, причиной отравления послужило отсутствие в квартире необходимой вентиляции из-за поломки газового оборудования либо неисправности дымохода.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что с начала 2022 года и по 18 сентября в республике зарегистрировали 31 случай отравления угарным газом. В результате погибли девять человек. Пострадали еще 63 татарстанца, среди которых 23 ребенка.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина