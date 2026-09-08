Зарядки для электрокаров в РФ предложили устанавливать без согласия жильцов дома

Также предлагают пересмотреть требования к пожарной безопасности для парковок «электричек»

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Зарядные станции для электромобилей планируется приравнять к основным коммунальным услугам, чтобы облегчить их установку без необходимости решения общего собрания жильцов многоквартирного дома. Эти инициативы озвучены в дорожной карте Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) на период с 2026 по 2030 год. Документ был представлен на встрече в Аналитическом центре при правительстве РФ в конце августа, пишет газета «Известия».

В настоящее время для установки зарядной станции на парковке многоквартирного дома необходимо решение общего собрания собственников. Представители крупнейшей сети зарядных станций в России Punkt E уточняют, что управляющая компания не обязана предоставлять точки подключения для зарядки, что часто приводит к отказам в установке или к предложению потребителям дорогих услуг.

В дополнение участники отрасли предлагают пересмотреть требования к пожарной безопасности для парковок, предназначенных для электромобилей. С 1 июня 2026 года МЧС вводит новые меры по ограничению распространения огня в местах размещения электромобилей и зарядных устройств. АПОЭ указывает, что на сегодняшний день установка электрозарядной станции в существующем доме требует значительных затрат на модернизацию. В связи с этим ассоциация предлагает исключить из нового регламента термин «техническое перевооружение», который охватывает установку домашних зарядных станций.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Ранее в различных ведомствах обсуждали разнообразные идеи по установке зарядных станций в многоквартирных домах. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не поддерживает идеи производителей ЭЗС, утверждая, что активное использование зарядных станций может повышать риск перебоев в электроснабжении для других жильцов.

Эксперт также подчеркивает необходимость ужесточения правил безопасности на парковках и считает, что инфраструктуру для зарядки следует устанавливать в открытых пространствах, где нет скопления людей и куда могла бы подъехать пожарная техника в случае возгорания электромобиля.

Ведущий аналитик Фонда national энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что в России действительно существует проблема недостаточного развития инфраструктуры для электромобилей, что тормозит переход потребителей на такие автомобили. Хотя предложенные инициативы могут способствовать развитию отрасли, они не устраняют еще одну важную причину, по которой водители опасаются переходить на электромобили, — это эффективность работы аккумуляторов при низких температурах.

Ранее сообщалось, что страховщики сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и авто с ДВС в России.

Никита Егоров