Суд взыскал 114 млн рублей с аферистов, обманувших Долину с квартирой

Ранее после инцидента распространились схемы от мошенников при совершении сделок с недвижимостью

Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к мошенникам, осужденным за обман с недвижимостью, пишет «Интерфакс».

Согласно заявлению суда, исковые требования были удовлетворены и с мошенников взыскано 114 миллионов 120 тысяч рублей.

Ранее четверо злоумышленников были осуждены за мошенничество в отношении Долиной и получили сроки от 4 до 7,3 года колонии.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. Инцидент с продажей ее квартиры вызвал широкий общественный резонанс в России и привлек внимание к распространению мошеннических схем при совершении сделок с недвижимостью.

После длительного судебного разбирательства квартира была возвращена покупательнице Полине Лурье. Верховный суд России отметил, что заблуждение одной из сторон сделки не является основанием для ее признания недействительной, что и произошло в случае с квартирой Долиной; существенность заблуждений должна анализироваться в каждом конкретном случае.

Ранее сообщалось, что Долина подала иск к обманувшим ее мошенникам о возмещении 176,1 млн рублей.

Никита Егоров