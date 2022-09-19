Более половины трассы М-12 уже заасфальтировали

Фото: «Автодор»

Более чем на половине трассы М-12 (434 км из 811 км) строители выполнили устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона, сообщили в пресс-службе «Автодора».

По всей М-12 за летний сезон дорожники сделали 318 км:

В Московской области — 30 км.

Во Владимирской — 118 км (до конца 2022 года здесь планируется запустить движение по 85 км).

В Нижегородской области — 91 км.

В Чувашии — 33 км.

В Татарстане — 55 км.

В компании отметили, что такой высокий темп строительства и укладки асфальта поддерживается за счет размещенных на всем протяжении трассы строительных баз и асфальтобетонных заводов.

Фото: t.me/avtodorgk

Летом текущего года для первого этапа строительства трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург во Владимирской области запустили четыре асфальтобетонных завода. Два из них построены в прошлом году, а еще один открылся в мае. Производственные площадки расположены в Покрове и возле деревни Васильевки. Мощность каждого из них составляет 150 тонн смеси в час.

В начале сентября состоялось открытие магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги. Первый участок трассы Москва — Казань составляет 23 километра и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что строительство участка трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Подмосковье завершили на год раньше.



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Максим Кокунин