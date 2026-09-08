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Песков заявил, что граждан Индии, участвующих в СВО, вернут на родину

14:20, 08.09.2026

В настоящее время осуществляется работа по составлению списка

Песков заявил, что граждан Индии, участвующих в СВО, вернут на родину
Фото: скриншот видео на канале в MAX "Кремль.Новости"

Граждане Индии, участвующие в специальной военной операции, будут возвращены на родину, как только их личности будут установлены и составлен соответствующий список. Об этом на брифинге для индийских СМИ перед саммитом БРИКС в Нью-Дели сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, индийская сторона не раз поднимала эту тему, и в России к ней проявили серьезное внимание.

— В настоящее время осуществляется работа по составлению списка граждан Индии, находящихся в зоне боевых действий. Как только их идентичность будет подтверждена, они будут отправлены домой. Мы поддерживаем очень тесный контакт с индийской стороной по этому вопросу, — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Никита Егоров

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