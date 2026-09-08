Песков заявил, что граждан Индии, участвующих в СВО, вернут на родину

В настоящее время осуществляется работа по составлению списка

Граждане Индии, участвующие в специальной военной операции, будут возвращены на родину, как только их личности будут установлены и составлен соответствующий список. Об этом на брифинге для индийских СМИ перед саммитом БРИКС в Нью-Дели сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, индийская сторона не раз поднимала эту тему, и в России к ней проявили серьезное внимание.

— В настоящее время осуществляется работа по составлению списка граждан Индии, находящихся в зоне боевых действий. Как только их идентичность будет подтверждена, они будут отправлены домой. Мы поддерживаем очень тесный контакт с индийской стороной по этому вопросу, — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Никита Егоров