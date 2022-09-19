Скончался рекордсмен по длительности полета в космосе Валерий Поляков

Рекордсмен по длительности полета в космосе, Герой Российской Федерации Валерий Поляков умер на 81-м году жизни. Об этом сегодня сообщили на сайте Роскосмоса.

Поляков — летчик-космонавт СССР, обладатель мирового рекорда самого длительного космического полета. На его счету два полета: в 1988 году его длительность составила 240 суток, во второй раз — 437.

Фото: roscosmos.ru

Обладатель множества почетных званий и орденов покинул отряд космонавтов в 1995 году в связи с выходом на пенсию.

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Елизавета Пуншева