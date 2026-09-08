В Нацмузее Татарстана появился фрагмент деревянного водопровода XIX века

Деревянный водопровод использовался на территории завода еще до создания централизованной системы водоснабжения

В Национальный музей Татарстана был передан фрагмент деревянного водопровода, датируемого второй половиной XIX века. Этот артефакт был найден в 2024 году во время проведения ремонтных работ на территории предприятия «Нэфис Косметикс», сообщает пресс-служба компании.

На этом месте ранее располагался свечной и мыловаренный завод братьев Крестовниковых, который был основан в Казани в 1855 году. Деревянный водопровод использовался на территории завода в то время, когда в городе еще не была создана централизованная система водоснабжения.

У найденного фрагмента трубы сохранился внутренний канал, а один из его концов имеет конусное сужение, позволяющее надежно соединять отдельные секции водопровода.

Никита Егоров