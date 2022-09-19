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В Казани из-за недовольства горожан перенесут мероприятия из парка «Черное озеро»

10:58, 19.09.2022
В Казани из-за недовольства горожан перенесут мероприятия из парка «Черное озеро»
Фото: Максим Платонов (архив)

Масштабных мероприятий в казанском парке «Черное озеро» больше не будет, так как жители окружающих домов выразили свое недовольство. Об этом рассказала директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

В мэрии столицы Татарстана пообещали проводить массовые мероприятия в следующие годы в других парках. На «Черном озере» они продолжатся, но в более камерном формате.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего за пять месяцев в казанских парках прошло более 520 мероприятий. В июле на «Черном озере» прошел первый вечер стендапа, там же работала школа начинающего собаковода в формате лекций и мастер-классов.

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Сергей Афанасьев
ОбществоКультура Татарстан Дирекция Парков и Скверов г. Казани

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