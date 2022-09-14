Итоги дня: прокладка второй ветки казанского метро, военные сборы школьников, трагедия с утечкой газа в Мирном
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 14 сентября:
- Минобороны Армении заявило об обстреле транспорта ФСБ России со стороны Азербайджана. Отмечается, что машина Федеральной службы безопасности выполняла гуманитарную миссию в зоне боевых действий. Минобороны Азербайджана уже отвергло обвинения Армении. Столкновения между странами продолжаются. Число погибших армянских военных выросло до 105.
- Перестрелка сегодня произошла и между пограничниками Киргизии и Таджикистана. Инцидент произошел в Баткенской области Киргизии, когда пограннаряд страны встретил таджикистанских пограничников, которые «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы». По версии Киргизии, игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов.
- Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой. Сейчас отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний.
- Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что компания сохраняет намерение разместить отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год. Отметим, что соответствующий материал по итогам первого полугодия опубликован не был.
- Бугульминский суд вынес приговоры следователю Евгению Осипову и оперативнику Ришату Ахметову. Они признаны виновными в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, превышении полномочий, служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовному делу ранее судимого Александра Косаева. Осипов получил 3 года колонии общего режима, Ахметов — 2 года и 2 месяца колонии-поселения.
- Магазин «Эдельвейс» в казанском ТЦ «Кольцо» переехал. Он по-прежнему работает на цокольном этаже, но уже на другой, меньшей по площади территории. Как выяснило «Реальное время», до конца года на старом месте «Эдельвейса» откроется магазин нидерландской сети Spar. Он уже готовит арендованную площадку к открытию.
- В школах, профессиональных училищах и учебных пунктах Татарстана в сентябре этого года и в апреле 2023 проведут учебные сборы по основам военной службы. Туда отправятся старшеклассники и учащиеся профтехучилищ — все те, для кого законодательством предусмотрена подготовка к военной службе на двух последних годах обучения, говорится в документе. Местом проведения станут не только общеобразовательные заведения, но и учебные пункты: центры спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в Казани и Нижнекамске, «Ватан» — в Чистополе, такие же зональные центры, оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, там, где имеется возможность, — на базе воинских соединений. В столице республики базой для сборов станет Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище.
- В Туркменском районе Ставропольского края у села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. На место выехали экстренные службы, правоохранительные органы. В результате инцидента пострадали пять человек. Так, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики. За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок — угрозы жизни нет, их наблюдают врачи, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
- Экзаменационный отдел ГАИ Казани на улице Модельной стал местом «торга» водительскими правами. Провалившим экзамены прямо там открыто предлагали «помощь» за деньги, а те давали рядом — на парковке. Такие факты фигурируют в материалах проверки МВД Татарстана и уголовном деле СК о незаконной выдаче 81 удостоверения. Одно из них, по данным «Реального времени», изъяли у подозреваемого в смертельном ДТП. Еще два нашли у обвиняемых — инспектора ГАИ и его бывшего коллеги. Их адвокаты подчеркивают: ни одного задержания с поличным в деле нет. Сегодня подсудимым начали оглашать обвинение.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт комплексу «Айсылу» — машина приступила к прокладке тоннеля казанского метро. Тоннель соединит улицу Ломжинскую и 10-й микрорайон. В будущем ветку планируется закольцевать до улицы Фучика.
- Комитет Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению одобрил законопроект об увеличении территории Казани — за счет «Научного городка» в Высокогорском районе. Данную инициативу в начале августа внесла Казгордума.
- В Казани эвакуировали детский сад №376 из-за замыкания в электрическом щитке, вызвавшего задымление в одной из групп. Никто не пострадал, а детсад уже работает в обычном режиме. В настоящее время дети находятся в других группах.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец объяснила свое нашумевшее высказывание про пропаганду чайлдфри в рекламе приютов для животных. Она заявила, что «слова были передернуты, выдернуты из контекста».
Ирина Волынец пояснила, что комментировала законопроект о запрете в России чайлдфри, который она поддерживает. В своей речи она обратила внимание, что в стране не рекламируют многодетные семьи, «но есть реклама, призывающая брать животных».
- В Казани на 48-м году жизни скончалась известная журналистка Анна Тарлецкая. Она работала во множестве известных изданий Татарстана, в том числе и интернет-газете «Реальное время».
- Сегодняшнее заседание Верховного суда Татарстана по жалобам на приговор экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина не состоялось — на больничный ушел один трех судей апелляционной коллегии по этому делу. С момента первого заседания по данному делу в апелляции прошло уже семь месяцев — ожидалось, что свое решение Верховный суд РТ огласит еще в апреле, но заседание каждый раз переносилось.
- В многоквартирных и индивидуальных домах Кировского и Московского районов Казани началось досрочное восстановление газоснабжения — согласно первоначальным данным, отключение газа планировалось с 12 по 16 сентября. Этой ночью на улице Фрунзе завершилась врезка газопровода среднего давления для выноса сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе. Уже с утра сотрудники «Казаньгоргаза» начали обход жителей и подключение газа.
- В частном доме казанского поселка Мирный были обнаружены тела двоих людей. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ, причиной смерти мужчины и женщины стало отравление угарным газом. Прокуратура Приволжского района Казани организовала проверку.
- Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. В редакции заявили: «Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции. Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве».
- Как стало известно «Реальному времени», Олег Шабалин, который возглавлял альметьевскую нефтедобывающую компанию «СМП-Нефтегаз» с 2012 по 2017 год, вновь вернулся на прежнее место. Во время перерыва в руководстве фирмой он занимал пост заместителя главы исполкома Альметьевского района по работе с сельскими поселениями.
- Государствам Запада не удалось выключить Россию из глобальной экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин: «Попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима. Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах».
- Также Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Этому механизму отвели одну из ключевых ролей «в перезапуске инвестиционного цикла, он предлагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности».
Ключевые события 203-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский проект гарантий безопасности делает еще более актуальным проведение Россией специальной военной операции: «Речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны».
- Вооруженные силы России нанесли удары по позициям ВСУ и нацформирования «Кракен». Также уничтожены более 150 украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, до 250 боевиков и более 20 единиц военной техники в населенных пунктах ДНР, ликвидированы до 70 военнослужащих ВСУ и 5 единиц военной техники Запорожской области Украины и до 150 солдат в Харьковской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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