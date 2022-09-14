Замглавы исполкома Альметьевского района вернулся к Фоату Комарову

Как стало известно «Реальному времени», Олег Шабалин, который возглавлял альметьевскую нефтедобывающую компанию «СМП-Нефтегаз» с 2012 по 2017 год, вновь вернулся на прежнее место. Во время перерыва в руководстве фирмой он занимал пост заместителя главы исполкома Альметьевского района по работе с сельскими поселениями.

Начало работы в нефтегазовой отрасли

Фото: tatarstan.ru

Олег Шабалин родился в Альметьевске 11 ноября 1974 года, окончил Казанский государственный университет по специальности «геология нефти и газа» в 1997 году. Затем до 2006 года на различных должностях занимался геологией в ОАО «Татнефть» и НГДУ «Ямашнефть». В 2006 году Шабалин стал генеральным директором ООО «Трансойл».

В должности руководителя заинской нефтедобывающей компании он пробыл до 2012 года, а затем перешел из «Трансойла» в материнскую компанию — «СМП-Нефтегаз» на аналогичную должность. В последний год его руководства, в 2016 году, компания отпраздновала свой 25-й день рождения.

Переход на муниципальную службу

В качестве генерального директора он проработал до 2017 года — до избрания в исполком Альметьевского муниципального района на должность заместителя главы по работе с сельскими поселениями. После этого, по неизвестным причинам, руководители компании не задерживались на продолжительный срок. За период между уходом Шабалина и его возвращением в «СМП-Нефтегаз» сменились пять генеральных директоров.

Как и полагается, на своем посту в исполкоме Альметьевского района, Шабалин занимался решением проблем сельских поселений и фермерских хозяйств. Так, например, в 2021 году он рассказывал, что при поддержке правительства Татарстана в 34 населенных пунктах Альметьевского района начался ремонт водопроводных сетей. Также в рамках «Марафона добра для сельских поселений» депутат Госдумы Равиль Хуснуллин вручил Шабалину около 300 книг, которые пополнили фонды библиотек.

В феврале 2022 года Шабалин был поощрен благодарственным письмом председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина.

В феврале 2022 года Шабалин был поощрен благодарственным письмом председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина. Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Заем убыточной «дочке» и падение прибыли

В том же 2017 году, когда в «СМП-Нефтегаз» сменился генеральный директор, компания выдала дочернему фермерскому хозяйству заем на 23 года всего под 0,015% годовых. Через несколько дней в АО имени Токарликова, которое и получило деньги, рассказали о начале строительства молочной фермы на 1 070 голов. Размер общих инвестиций тогда не раскрыли, однако только заемные средства в общей массе составляли около 575 миллионов рублей.

Судя по фотографиям с официальной страницы «СМП-Нефтегаз», молочное хозяйство открыли в 2018 году. Какими-то финансовыми результатами за последние 5 лет, правда, АО им. Токарликова не заблистало, уйдя в убыток в общей сложности на 179 миллионов рублей.

Финансовые показатели «СМП-Нефтегаз» с 2017 по 2021 годы. Подготовлено на основе базы «СПАРК-Интерфакс»

Вместе с этим, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», последние 4 года постоянно падает чистая прибыль «СМП-Нефтегаз», несмотря на то, что выручка находится примерно на одном уровне или даже показывает рост.

Так, в 2018 году выручка компании составила около 10,7 миллиарда рублей, а прибыль по сравнению с предыдущим годом поднялась с 1,3 до 1,8 миллиарда. В 2019-м выручка снизилась до 9 миллиардов, прибыль также снизилась — до 1,7 миллиарда. В 2020-м выручка компании упала еще на 2 миллиарда рублей, прибыль при этом снизилась до 1,3 миллиарда. По итогам прошлого года «СМП-Нефтегаз» показал рекордную как минимум за 5 лет выручку в 13 миллиардов, но вот прибыль упала — до 600 миллионов рублей. Для сравнения, это в два раза меньше показателя, который показала фирма по итогам 2016 года.

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Артем Гафаров