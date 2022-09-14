Школьников и студентов Татарстана отправят на учебные сборы по военной подготовке

В сентябре сборы для всех школьников, в апреле — для кадетов

В школах, профессиональных училищах и учебных пунктах Татарстана в сентябре этого года и в апреле 2023 проведут учебные сборы по основам военной службы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

На сборы отправятся старшеклассники и учащиеся профтехучилищ — все те, для кого законодательством предусмотрена подготовка к военной службе на двух последних годах обучения, говорится в документе. Местом проведения станут не только общеобразовательные заведения, но и учебные пункты: центры спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в Казани и Нижнекамске, «Ватан» — в Чистополе, такие же зональные центры, оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, там, где имеется возможность, — на базе воинских соединений. В столице республики базой для сборов станет Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище.

Если у районов нет возможности организовать учебные сборы в центрах допризывной подготовки, то Кабмин рекомендовал провести их на территории оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, а учебные стрельбы — на районных стрельбищах.

В столице республики базой для сборов станет Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. Фото: realnoevremya.ru

В апреле же, согласно распоряжению, сборы пройдут только на базе Республиканского центра «Патриот», они продлятся 5 дней, а их участниками станут десятиклассники кадетских школ и кадетских школ-интернатов. Помимо стандартных занятий для кадетов проведут учебные стрельбы на базе танкового училища. Следить за правопорядком на местах учений будут силы МВД и Росгвардии, а за здоровьем — медработники муниципальных поликлиник.

Когда именно татарстанские юноши начнут проходить основы военной подготовки, пока не известно — план-график с конкретными датами должны утвердить в Министерстве здравоохранения и Минмолодежи республики.

Пропустивших сборы ждет сдача зачетов

По распоряжению Кабмина к организации и проведению сборов подключат республиканские Минобрнауки, Минздрав, Минмол, военный комиссариат и исполкомы муниципальных районов. Они должны обеспечить участников учебно-методическими материалами, организовать своевременную перевозку учащихся к месту проведения сборов и обратно, а главное — привлечь к тренировочным учениям всех юношей, годных по состоянию здоровья.

Определять, годен или нет будущий призывник к изучению основ военной службы, будут на профосмотрах, которые организуют в районных поликлиниках. Тех, кто по уважительной причине будет отсутствовать на учениях, ждут дополнительные занятия по теоретическому изучению материала, а затем сдача зачетов.

Фото: Максим Платонов

Все муниципальные образования Татарстана закрепят за воинскими частями и танковым училищем для проведения сборов. Представителям последних поручено организовать военно-патриотическую работу на учениях.

При этом финансирование сборов, как говорится в распоряжении, «в пределах средств, предусмотренных на выполнение госзадания», ложится на образовательные организации.

Первые сборы для десятиклассников прошли в апреле

Весной этого года проведение учебных сборов для школьников совпало с активными действиями в ходе СВО на Украине, что вызвало опасения родителей. Но беспокойство оказалось излишним. Такие учебные сборы в рамках предмета ОБЖ в 10-м классе проводятся ежегодно, начиная с 2020 года.

В советских школах начиная с 60-х годов в школах работал военрук, а все старшеклассники проходили военно-начальную подготовку. Ее ввели после того, как срок срочной службы с трех лет сократили до двух. Сегодня же этот период и вовсе длится лишь год. Поэтому и было решено возродить подготовку юношей к армейской службе на учебных сборах и на уроках ОБЖ.

Фото: tatarstan.ru

В этом году первая отправка состоялась 11 апреля. В Казани участниками пятидневных сборов стали около 200 десятиклассников. Тогда же сообщалось, что аналогичные по длительности смены на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» будут проходить в течение года.

В программу сборов включены огневая подготовка, разборка-сборка автомата Калашникова, основы ведения боя, также школьников учат рыть окоп, выполнять нормативы по надеванию противогаза и защитного комплекта и многому другому.

Ангелина Панченко