РУСАДА сообщила о завершении расследования по делу Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. Об этом сообщила генеральный директор агентства Вероника Логинова.

Сейчас отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний, пишет ТАСС.



Фото: president.tatarstan.ru

В феврале в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Разгоревшийся скандал не помешал фигуристке показать в короткой программе на Олимпиаде в Пекине наилучший результат — 82,16 балла.



Олимпийской чемпионкой в одиночном катании в итоге стала россиянка Анна Щербакова. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзовую — японка Каори Сакамото. Камила Валиева практически в самом начале выступления она упала и исполнила свою программу с ошибками. Она уехала из Пекина с четвертым местом.



В июне российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Специалисты указали на отсутствие эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.



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Татьяна Леухина