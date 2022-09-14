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РУСАДА сообщила о завершении расследования по делу Камилы Валиевой

16:59, 14.09.2022
РУСАДА сообщила о завершении расследования по делу Камилы Валиевой
Фото: olympic.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. Об этом сообщила генеральный директор агентства Вероника Логинова.

Сейчас отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний, пишет ТАСС.

Фото: president.tatarstan.ru

В феврале в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Разгоревшийся скандал не помешал фигуристке показать в короткой программе на Олимпиаде в Пекине наилучший результат — 82,16 балла.

Олимпийской чемпионкой в одиночном катании в итоге стала россиянка Анна Щербакова. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзовую — японка Каори Сакамото. Камила Валиева практически в самом начале выступления она упала и исполнила свою программу с ошибками. Она уехала из Пекина с четвертым местом.

В июне российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Специалисты указали на отсутствие эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.

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Татьяна Леухина
СпортФигурное катание

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