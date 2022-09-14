В домах Кировского и Московского районов Казани началось досрочное восстановление газоснабжения

Сегодня в многоквартирных и индивидуальных домах Кировского и Московского районов Казани началось досрочное восстановление газоснабжения, сообщает мэрия города.

Этой ночью на улице Фрунзе завершилась врезка газопровода среднего давления для выноса сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе. Уже с утра сотрудники «Казаньгоргаза» начали обход жителей и подключение газа.

Уточняется, что специалистам предстоит проверить все частные дома и газовые стояки в многоквартирных домах. В связи с этим «Казаньгоргаз» просит жителей обеспечить доступ сотрудников газовой службы в дома и квартиры. Полностью восстановить газоснабжение планируется в течение суток.

Фото: pxhere.com

Позавчера заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, что проект реконструкции Горьковского шоссе от улицы Музыкальной до трассы М-7 получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Сейчас на объекте работают 38 единиц техники и 150 рабочих. Ведутся работы по расширению существующей дороги от бывшего поста ГИБДД до СК «Олимпиец», а также переустройство сетей связи, водоснабжения, наружного освещения и газопровода среднего давления, из-за чего с 12 сентября по 16 сентября в многоквартирных и индивидуальных домах Кировского и Московского районов планировалось отключить газоснабжение.



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Максим Кокунин