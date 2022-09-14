«Прокурор просил по 15 лет»: в Татарстане следователя и опера посадили за дело против невиновного

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова (на снимке - Осипов)

Реальными сроками оценил работу двух полицейских Лениногорска сегодня Бугульминский горсуд. Следователь Евгений Осипов получил 3 года колонии общего режима, оперативник Ришат Ахметов — 2 года и 2 месяца колонии-поселения. В прениях гособвинитель запрашивал для обоих по 15 лет колонии, сообщил «Реальному времени» адвокат потерпевшего Павел Терентьев.



Осипова и Ахметова обвиняли в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, превышении полномочий, служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовному делу ранее судимого Александра Косаева.

Судебный процесс подтвердил версию Следкома по РТ, согласно которой, в 2019 году в уголовном деле Косаева по краже мобильника незаконно появился дополнительный эпизод с покушением на мошенничество — мужчине предложили в обмен на доставку наркотиков, сигарет и спиртного признаться и в этом преступлении 2017 года. Обещали, что дело прекратят за сроком давности. А речь шла о взломе странички жительницы Лениногорска в «Одноклассниках» и отправке сообщения ее подруге с просьбой срочно перечислить 10 тысяч рублей. Подруга от перевода воздержалась.

Косаев поначалу согласился взять это преступление на себя, и в материалах его дела вместо банковской карты неустановленного преступника появился номер счета «сознательного» фигуранта. Но в ходе рассмотрения данного дела в Лениногорском суде фальсификация скрылась — обвиняемый отказался от явки с повинной, а та самая подруга из «Одноклассников» предъявила суду оригинал сообщения от неизвестного совсем с другим номером банковского счета.

Итогом того процесса стал отказ прокуратуры от обвинений по данному эпизоду и частник судьи в прокуратуру и ГСУ МВД Татарстана. А в мае 2021 года следователь полиции Евгений Осипов из Лениногорска оказался за решеткой по обвинению в привлечении заведомо невиновного и подделке доказательств. Позднее меру пресечения ему изменили на домашний арест. А претензии в фальсификации доказательств предъявили еще и оперативнику Ришату Ахметову. На время следствия обоих отстранили от службы, но увольнять не стали.

Осужденный со стажем получил в деле полицейских статус потерпевшего. На заседания Бугульминского райсуда (Лениногорский получил отвод по этому делу — ред.) Александра Косаева доставляли под конвоем из СИЗО. Общаться с другими участниками процесса, включая обвиняемых, он мог лишь из «клетки». Но после оглашения приговора под стражей оказались и полицейские.

Вину в ходе процесса Осипов и Ахметов не признали, последний заявлял, что сам стал жертвой фальсификации со стороны сотрудников службы собственной безопасности и следствия.

Как уточнил «Реальному времени» адвокат потерпевшего Павел Терентьев, при вынесении обвинительного приговора суд посчитал излишним эпизод по статье 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), мотивируя это тем, что незаконные действия в отношении Косаева уже описаны в составах трех других преступлений. При этом счел нужным понизить категорию тяжести этих преступлений. В итоге назначенное наказание оказалось значительно мягче того, на котором настаивала прокуратура.

Осужденные и их адвокаты намерены обжаловать приговор.

Подробности этого дела — в материале «Реального времени».