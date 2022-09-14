В Казани эвакуировали детский сад из-за замыкания в электрическом щитке
Сегодня в Казани эвакуировали детский сад №376 из-за замыкания в электрическом щитке, вызвавшего задымление в одной из групп. Об этом сообщает мэрия города.
Уточняется, что в саду сработало звуковое оповещение и сотрудники оперативно вывели детей на прогулочные участки. Экстренные службы прибыли своевременно.
Никто не пострадал, а детсад уже работает в обычном режиме. В настоящее время дети находятся в других группах.
На прошлой неделе на электронные почты сразу нескольких казанских школ поступили сообщения с угрозами. Руководители учреждений отработали по инструкции и передали сообщения в правоохранительные органы.
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