В Казани эвакуировали детский сад из-за замыкания в электрическом щитке

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня в Казани эвакуировали детский сад №376 из-за замыкания в электрическом щитке, вызвавшего задымление в одной из групп. Об этом сообщает мэрия города.

Уточняется, что в саду сработало звуковое оповещение и сотрудники оперативно вывели детей на прогулочные участки. Экстренные службы прибыли своевременно.

Никто не пострадал, а детсад уже работает в обычном режиме. В настоящее время дети находятся в других группах.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе на электронные почты сразу нескольких казанских школ поступили сообщения с угрозами. Руководители учреждений отработали по инструкции и передали сообщения в правоохранительные органы.



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Максим Кокунин