Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).
— На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия, — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, инцидент произошел в Булак-Башы Баткенском района Баткенской области, когда киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы».
— Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. По состоянию на 09.30 [6.30 мск — ред.] 14 сентября 2022 г. перестрелка периодически начинается и прекращается, — отметили в погранведомстве.
Напомним, последний раз о перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии сообщалось в июне, тогда погиб один таджикский пограничник.
Вооруженное столкновение произошло в 06.00, в местности Кех, в 10 км от центра джамоата (район Ворух города Исфара Согдийской области). По информации местных жителей, есть один погибший — солдат-срочник. Официальные власти на данный момент этого не подтвердили.
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