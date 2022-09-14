Как СК и МВД Татарстана вскрыли выдачу прав «девятилетнему мальчику»

Парадоксы дела о взятках и массовой фальсификации с оформлением 80 водительских удостоверений в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Экзаменационный отдел ГАИ Казани на улице Модельной стал местом «торга» водительскими правами. Провалившим экзамены прямо там открыто предлагали «помощь» за деньги, а те давали рядом — на парковке. Такие факты фигурируют в материалах проверки МВД Татарстана и уголовном деле СК о незаконной выдаче 81 удостоверения. Одно из них, по данным «Реального времени», изъяли у подозреваемого в смертельном ДТП. Еще два нашли у обвиняемых — инспектора ГАИ и его бывшего коллеги. Их адвокаты подчеркивают: ни одного задержания с поличным в деле нет. Сегодня подсудимым начали оглашать обвинение.

Обвиняемый по 192 эпизодам на свободе



Безработным отцом троих детей представился в Приволжском суде Казани 40-летний майор полиции Шамиль Бикушев. За его плечами — 20 лет службы. Осенью прошлого года этого инспектора экзаменационного отдела ГАИ УВД Казани заподозрили в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Итоговое обвинение предъявили по 192 эпизодам: 28 взяток, два факта мелкого взяточничества, 81 злоупотребление полномочиями и столько же служебных подлогов.



Заметим, обвиняемый в рекордном количестве должностных и коррупционных преступлений связан довольно мягкой мерой пресечения — запретом определенных действий.

По версии СК, на протяжении двух лет под персональным логином и паролем инспектора Бикушева в федеральную базу ГИБДД незаконно вносились записи о якобы имевшей место утере-краже водительских прав и о выдаче новых. Причем с добавлением тех категорий транспорта, водить который получатели не учились и соответствующий экзамен в ГИБДД не сдавали. Силовики считают — деятельность по такой «замене прав» была поставлена на поток и приносила инспектору коррупционный доход, а одним из посредников выступал ранее служивший в ГИБДД казанец Ильнур Сиразетдинов.

Безработным отцом троих детей представился в Приволжском суде Казани 40-летний майор полиции Шамиль Бикушев. Фото: Ирина Плотникова

Первое удостоверение за взятку, по версии обвинения, было выдано казанцу Тахирову 11 сентября 2019 года. Причем изначально мужчина пришел в ГАИ, чтобы обменять права с истекшим сроком годности на новые. Однако уже там получил от неустановленного следствием посредника предложение добавить всего за 20 тысяч рублей в новые права дополнительную категорию С1Е на управление авто с прицепом, огласил сегодня позицию обвинения помощник прокурора Приволжского района Казани Артур Девятеев. Неустановленный посредник также сообщил взяткодателю: деньги будут переданы инспектору, и удостоверение будет законным, подчеркнул гособвинитель.



После выдачи новых прав Тахиров в салоне автомобиля на парковке отдал посреднику 20 тысяч рублей, а позже эти деньги получил Бикушев, считают силовики. Согласно обвинению, майор лично внес недостоверные данные в электронное заявление о замене прав водителю Тахирову из личной корысти. Что в конечном итоге обернулось дискредитацией правоохранительных органов. По этой истории майора обвиняют сразу по трем статьям — злоупотребление полномочиями, служебный подлог и взятка.

Такая же услуга другому водителю в октябре 2019-го обошлась, как считают силовики, в 70 тысяч рублей, причем напрямую с Бикушевым он по коррупционной сделке не контактировал: сначала договорился с одним неустановленным посредником, а тот сообщил ему контакт ныне обвиняемого Сиразетдинова.

Оглашение обвинения продолжается.

Общую сумму коррупционных взносов за незаконное оформление водительских удостоверений майором Бикушевым в Приволжском отделе Следкома по РТ оценили в 1 млн 515 тысяч рублей. В деле фигурируют передачи от 10 до 100 тысяч — в зависимости от нужной категории.

По результатам проверок Управлением ГИБДД МВД Татарстана аннулировали 81 водительское удостоверение.

По версии силовиков, одним из посредников выступал ранее служивший в ГИБДД казанец Ильнур Сиразетдинов. Фото: Ирина Плотникова

Адвокат обвиняемого: «Нет ни одного задержания с поличным и доказательства передачи»

Вину подсудимые не признают. Бикушев пришел на суд самостоятельно, Сиразетдинов прибыл в сопровождении сотрудника ФСИН. А ведь еще на прошлое заседание доставляли под конвоем из СИЗО, и прокуратура ходатайствовала о продлении срока ареста. Однако защите удалось убедить суд — необходимости в дальнейшем содержании Сиразетдинова нет. Председательствующая по делу судья Адиля Зайниева отпустила его под домашний арест.

За решеткой Ильнур Сиразетдинов находился с прошлой осени. По мнению защиты, столь разные меры пресечения для обвиняемых на предварительном следствии были лишь попыткой склонить обвиняемого в посредничестве к даче определенных показаний. Однако свидетельствовать против себя и майора он не стал.

«Как бывший сотрудник службы собственной безопасности МВД, я хорошо знаю, как должны работать спецслужбы по фактам коррупции — все фиксируется под фото и видео. Но в этом деле нет ни одного задержания с поличным, ни одного доказательства, что мой клиент передавал какие-либо деньги действующему сотруднику», — говорит Юрий Малышев, адвокат обвиняемого в посредничестве 15 взяткам.

На том же заседании райсуд продлил до ноября срок запрета определенных действий обвиняемому по 192 эпизодам Шамилю Бикушеву, несмотря на ходатайства адвоката Александра Клюкина и его клиента об отмене одного из запретов — проводить ночь вне дома. «Хотел бы устроиться официально. Но в связи с трудоустройством для содержания семьи возможны краткосрочные командировки», — пояснял Бикушев. Судья оснований для смягчения не нашла.

«Нет ни одного доказательства, что мой клиент передавал какие-либо деньги действующему сотруднику», — говорит адвокат Юрий Малышев. Фото: Ирина Плотникова

Обвинения в свой адрес подсудимые не признают, но от комментариев пока воздерживаются. Их защитники просят обратить внимание на личность одного из предполагаемых соучастников — Тимура Альбертовича Гатауллова. Из оглашенного обвинения следует: этот человек неоднократно просил гаишника Шамиля Бикушева помочь с заменой водительских удостоверений себе, своему отцу и знакомым, с одновременным добавлением новых категорий, без обучения и сдачи экзаменов. И каждый раз Бикушев, по версии следствия, соглашался злоупотребить полномочиями и подделать данные в базе «из корыстного или иного умысла» — но умысел этот в тексте обвинения никак не расшифрован.

При этом обвиняемый экс-сотрудник ГАИ уверяет, что Гатауллова знать не знает, а по данным защитников, данного человека вообще нет в живых. Есть лишь показания его знакомых, что якобы Гатауллов при жизни рассказывал им, как решал вопросы через знакомого майора Бикушева.

Версия следствия: один из «покупателей» прав совершил смертельное ДТП

Тем временем по результатам масштабной проверки МВД незаконными признали и водительские удостоверения самих обвиняемых. По данным источника «Реального времени», вещдоками в уголовном деле стали два комплекта прав Сиразетдинова. При обыске у него дома нашли старые права на вождение легковушки — категория B, а на руках — документ поновее, дающий право управлять еще и автобусами (категории D и D1). Это удостоверение, согласно базе, выдавал инспектор Бикушев — якобы взамен утраченного.

По версии силовиков, схожим образом обвиняемый гаишник воспользовался доступом к федеральной информационной системе ГИБДД-М, чтобы разрешить самому себе управлять грузовиками с прицепом до 7,5 тонны (категории СЕ и СЕ1), а знакомому жены при «обмене» добавил категории мотоциклов и легковых авто с тяжелым прицепом до 750 кг. При обыске у этого знакомого нашлось более раннее удостоверение, выданное на законных основаниях.

Фото: Илья Репин

Сверка данных федеральной базы вскрыла и казус с «малолетним» автолюбителем. После небрежно внесенных изменений по одному из водителей в его удостоверении появилась запись, что легковушкой ему разрешили управлять... в 9-летнем возрасте — в 2003 году. Впрочем, один из знакомых подсудимого инспектора уверяет — о каком-либо умысле тут говорить вообще нельзя, этот факт лишь подтверждает, что в компьютерной базе встречаются технические ошибки. Ведь базу заполняют люди. Среди свидетелей-взяткодателей «юного» автомобилиста нет.

По мнению следствия, сложившаяся практика фальсификаций в экзаменационном отделе представляла опасность для всех участников движения. Ведь среди получателей незаконных удостоверений, по данным СК и МВД, оказались два пациента наркологов, попавших на учет в связи с потреблением опиоидов и каннабиноидов. А также водитель, осужденный в 2017-м году за ДТП со смертельным исходом. Последний, как полагают силовики, за новые права заплатил.

Еще один предполагаемый взяткодатель, по материалам следствия, с новым удостоверением сам стал виновником смертельной аварии.

Большая часть средств передавалась наличными — прямо на парковке у здания экзаменационного отдела городского ГАИ, однако следователям удалось установить и несколько переводов денежных средств от Сиразетдинова родственникам Бикушева.



Объяснениями по этим фактам обвиняемые и их защитники не готовы делиться до рассмотрения дела по существу. Советуют не верить официальным релизам следствия и дождаться хотя бы допросов ключевых свидетелей.

