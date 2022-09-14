Прокуратура Казани проверяет информацию об отравлении двух человек в частном доме в поселке Мирный
Прокуратура Приволжского района Казани проверяет информацию об отравлении неизвестным веществом мужчины и женщины в поселке Мирный. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Происшествие случилось в частном доме на улице 1-й Березниковской. Погибшие — женатая пара. Мужчина — 1947 года рождения, женщина — 1950-го.
Прокуратура Приволжского района Казани и профильные специалисты выяснят обстоятельства и причины случившегося. Планируется проверка соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
На место происшествия выехал и.о. прокурора Приволжского района Казани Динар Губайдуллин. По итогам надзорных мероприятий решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы 14 сентября около 10 утра. Тела погибших обнаружил их сын. По его словам, в доме чувствовался посторонний запах. На место происшествия выезжали сотрудники СУ СКР по Татарстану.
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