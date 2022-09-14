Ирина Волынец о высказывании про пропаганду чайлдфри в рекламе приютов для животных: «Слова были передернуты»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец объяснила свое нашумевшее высказывание про пропаганду чайлдфри в рекламе приютов для животных. Она заявила, что «слова были передернуты, выдернуты из контекста».

Ирина Волынец пояснила, что комментировала законопроект о запрете в России чайлдфри, который она поддерживает. В своей речи она обратила внимание, что в стране не рекламируют многодетные семьи, «но есть реклама, призывающая брать животных». По ее мнению, следовало бы в первую очередь уделить внимание пропаганде многодетности, так как в государстве назревает «демографическая катастрофа».

— Наружная реклама работает. Это факт. И нам, может, даже нужно конкурс социальной рекламы провести, чтобы создавать позитивные многодетные образы, — заявила детский омбудсмен Татарстана изданию «Подъем».

Она заверила, что против животных и приютов ничего не имеет, и обратила внимание, что никогда не инициировала запрета заводить домашних питомцев бездетным гражданам. По ее мнению, забирать животных из приюта — настоящее милосердие и благотворительность.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Я категорически против того, чтобы противопоставлять доброту по отношению к бездомным животным и детям, — утверждает Ирина Волынец.

Напомним, детский омбудсмен Татарстана заявила, что не понимает, почему в России нет рекламы счастливых многодетных семей, но активно распространяются призывы взять животных из приюта. Также она посчитала подменой понятий то, что многие хозяева называют своих питомцев «мой мальчик», «моя девочка», «сыночек», «доченька» и так далее.

— У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта, — сказала она порталу 116.ru.

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Татьяна Демина