В Госсовете Татарстана одобрили законопроект об увеличении территории Казани

Комитет Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению одобрил законопроект об увеличении территории Казани. Так, в городские границы планируется включить территорию «Научный городок» в Высокогорском районе. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в парламент республики 3 августа.

Стоит отметить, что данную инициативу в начале августа внесла Казгордума. Депутаты поддержали ее единогласно. В управлении архитектуры и градостроительства пояснили, что территория присоединяется «анклавом».

Документ подготовили в соответствии с перечнем поручений президента Татарстана Рустама Минниханова по вопросу включения земель в границы муниципального образования города Казани №ПР-182 от 24 июля 2019 года. Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета, подчеркивается в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также сегодня сообщалось, что утверждение границы между Татарстаном и Марий Эл планируется рассмотреть на ближайшем заседании Госсовета РТ.

Стоит отметить, что стороны заключили соглашение еще 12 августа этого года. Документ подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и врио губернатора Марий Эл Юрий Зайцев.

Согласно нему, граница между республиками не изменяется, а разногласия по вопросам описания местоположения и прохождения указанной границы отсутствуют. Однако по согласию сторон в документ могут быть внесены изменения.

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Максим Кокунин