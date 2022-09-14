В казанском поселке Мирный обнаружены тела двух погибших, предположительно, из-за отравления газом
В казанском поселке Мирный были обнаружены тела двоих людей, погибших предположительно из-за отравления газом. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.
Следственный комитет уже выехал на место происшествия.
«Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС России по Татарстану, а также Следственный комитет. Подробности выясняются.
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Максим КокунинПроисшествия Татарстан
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