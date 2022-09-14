Новости происшествий

10:50 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В казанском поселке Мирный обнаружены тела двух погибших, предположительно, из-за отравления газом

10:25, 14.09.2022
В казанском поселке Мирный обнаружены тела двух погибших, предположительно, из-за отравления газом
Фото: sledcom.ru

В казанском поселке Мирный были обнаружены тела двоих людей, погибших предположительно из-за отравления газом. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

Следственный комитет уже выехал на место происшествия.

«Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС России по Татарстану, а также Следственный комитет. Подробности выясняются.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также