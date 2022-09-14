Причиной смерти двух пожилых людей в казанском поселке Мирный стало отравление угарным газом

Фото: прокуратура Татарстана

Причиной смерти мужчины и женщины в казанском поселке Мирный в частном доме по улице 1-й Березниковской, №16а, стало отравление угарным газом. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.



В 10.01 поступило сообщение об обнаружении двух погибших — женщины 1950 года рождения и мужчины 1947 года. В 11.30 полицейские осмотрели их тела — признаков насильственных действий не обнаружено.

Работники аварийной бригады «Горгаза» установили, что отравление угарным газом произошло из-за закрытого дымохода и работающего газового котла. Прокуратура Приволжского района Казани и Следственный комитет проводят проверку.



Фото: прокуратура Татарстана

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что планируется проверка соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.



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Максим Кокунин